Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Şüphesiz ki ben Onun tarafından gönderilmiş bir sakındırıcı ve müjde vericiyim.

Hûd Suresi: 2

HADİS:

İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır.

Camiü’s-Sağir, No: 2109