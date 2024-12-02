02 Aralık 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Şüphesiz ki ben Onun tarafından gönderilmiş bir sakındırıcı ve müjde vericiyim.
Hûd Suresi: 2
HADİS:
İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır.
Camiü’s-Sağir, No: 2109
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