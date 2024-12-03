Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu kitap size gönderildi ki, Rabbinizden af dileyin, sonra günahlarınızdan vazgeçmiş olarak Ona dönün... Hûd Suresi: 3 HADİS: En hayırlı evlilik en kolay olanıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2111

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