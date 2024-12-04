04 Aralık 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Dönüşünüz Allah’adır. Kudreti her şeye yeten de ancak Odur.
Hûd Suresi: 4
HADİS:
Benden sonra ümmetimin en hayırlısı Ebu Bekir ve Ömer’dir.
Camiü’s-Sağir, No: 2115
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