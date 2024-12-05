Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O, gönüllerde saklı olanı hakkıyla bilendir. Hûd Suresi: 5 HADİS: Müslümanların evleri içerisinde en hayırlısı, içerisinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir...

Camiü’s-Sağir, No: 2118

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