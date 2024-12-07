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7 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

07 Aralık 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah’a ait olmasın.

Hûd Suresi: 6

HADİS:

...Müslümanların evleri içerisinde en şerli olanı ise içerisinde kendisine kötülük yapılan bir yetimin bulunduğu evdir.

Camiü’s-Sağir, No: 2118

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