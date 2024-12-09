Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Heyhat, azap onlara geldiği gün onlardan geri çevrilecek değildir; alay edip durdukları şey onları kuşatıverir. Hûd Suresi: 8 HADİS: ...İhtiyarlarınızın en kötüsü gaflet ve nefsin isteklerine uymada gençlere benzemek isteyen, çocukcasına nefsin heveslerine uyandır. Camiü’s-Sağir, No: 2120

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