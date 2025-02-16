Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu, güzelce düşünenler için bir öğüttür. Hûd Suresi: 114 HADİS: Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2250

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