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16 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

16 Şubat 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu, güzelce düşünenler için bir öğüttür.

Hûd Suresi: 114

HADİS:

Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2250

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