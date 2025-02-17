Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sabret; iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükâfâtını Allah elbette zâyi etmez. Hûd Suresi: 115 HADİS: İslâm’ın en son zirvesi Allah yolunda cihaddır. Bu rütbeye ancak en üstün olanlar ulaşır. Camiü’s-Sağir, No: 2217

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