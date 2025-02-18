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18 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

18 Şubat 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbin, ahâlisi ıslah edici kimseler olduğu halde bir beldeyi zulümle helâk edecek değildir.

Hûd Suresi: 117

HADİS:

Şüphesiz ki Cennet yüz derecedir. Her iki derecenin arası ve her iki derece arasındaki mesafe gökle yer arası kadardır.

Camiü’s-Sağir, No: 2218

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