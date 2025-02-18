Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbin, ahâlisi ıslah edici kimseler olduğu halde bir beldeyi zulümle helâk edecek değildir. Hûd Suresi: 117 HADİS: Şüphesiz ki Cennet yüz derecedir. Her iki derecenin arası ve her iki derece arasındaki mesafe gökle yer arası kadardır. Camiü’s-Sağir, No: 2218

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