Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilâftan geri kalmayacaklardır. Hûd Suresi: 119 HADİS: Firdevs, Cennetin en ortası ve en üstün derecesidir. Onun üzerinde Rahman'ın Arşı vardır. Cennetin nehirleri oradan fışkırır. Allah’tan istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin. Camiü’s-Sağir, No: 2218

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