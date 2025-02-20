Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbine sebat verecek ne varsa sana böylece bildiriyoruz. Hûd Suresi: 120 HADİS: Ben size bir şey söylemediğim sürece siz de bana bir şey sormayınız. Çünkü sizden önceki ümmetler ancak çok soru sordukları ve peygamberlerine muhalefet ettikleri için helâk oldular... Camiü’s-Sağir, No: 2220

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.