Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yusuf: “Şüphesiz ki Rabbim dilediğini yapmakta pek büyük lütuf ve pek ince tedbir sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapan da Odur.”



Yûsuf Suresi: 100

HADİS:

Allah, Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecellî eder. Öyle ise namaz ve ziyaret için evlerden dışarıya çıkın ki, rahmet size dokunsun.

Camiü’s-Sağir, No: 1095