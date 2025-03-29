29 Mart 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yusuf: “Şüphesiz ki Rabbim dilediğini yapmakta pek büyük lütuf ve pek ince tedbir sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapan da Odur.”
Yûsuf Suresi: 100
HADİS:
Allah, Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecellî eder. Öyle ise namaz ve ziyaret için evlerden dışarıya çıkın ki, rahmet size dokunsun.
Camiü’s-Sağir, No: 1095
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