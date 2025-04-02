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2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

02 Nisan 2025, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yusuf: “...Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim! Dünyada da, ahirette de Sensin benim dostum ve gözeticim...”

Yûsuf Suresi: 100

HADİS:

Hikmetin başı Allah korkusudur.

Camiü’s-Sağir, No: 2233

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