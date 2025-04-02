Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yusuf: “...Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim! Dünyada da, ahirette de Sensin benim dostum ve gözeticim...” Yûsuf Suresi: 100 HADİS: Hikmetin başı Allah korkusudur. Camiü’s-Sağir, No: 2233

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