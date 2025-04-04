Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanların çoğu, sen ne kadar hırs göstersen yine iman edecek değildir. Yûsuf Suresi: 103 HADİS: Şüpheli şeylerden hassasiyetle sakınan kişinin iki rekât namazı, şüpheli şeylere bulaşan kimsenin bin rekât namazından daha üstündür. Camiü’s-Sağir, No: 2236

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