Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu Kur’ân bütün akıl sahiplerine ve bütün çağlara bir öğütten başka bir şey değildir. Yûsuf Suresi: 104 HADİS: Aklın başı, insanlarla hoş geçinmektir. Dünyada iyilik sahibi olanlar, ahirette de iyilik sahibidirler. Camiü’s-Sağir, No: 2237

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