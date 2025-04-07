Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa onlar, Allah tarafından kuşatıcı bir felâket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini emîn mi gördüler? Yûsuf Suresi: 107 HADİS: Ben, melekleri Hamza bin Abdulmuttalib’in ve Hanzale bin Rahb’in cenazesini yıkarken gördüm. Camiü’s-Sağir, No: 2238

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