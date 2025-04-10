Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yeryüzünde gezip de, kendilerinden öncekilerin âkıbetlerinin ne olduğuna bakmazlar mı? Yûsuf Suresi: 109 HADİS: Kişinin bir gün Allah yolunda düşmana karşı durması, dünya ve üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2238

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