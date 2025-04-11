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11 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

11 Nisan 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Âhiret yurdu, takvâ sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hiç aklınızı başınıza alıp düşünmez misiniz?

Yûsuf Suresi: 109

HADİS:

Sizden birinizin Cennette kamçısının kapladığı yer, dünyadan ve üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. 

Camiü’s-Sağir, No: 2245

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