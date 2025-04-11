Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Âhiret yurdu, takvâ sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hiç aklınızı başınıza alıp düşünmez misiniz? Yûsuf Suresi: 109 HADİS: Sizden birinizin Cennette kamçısının kapladığı yer, dünyadan ve üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2245

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