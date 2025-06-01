01 Haziran 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...Eğer sana ilim eriştikten sonra onların heveslerine uyacak olursan, Allah’ın azâbından seni kurtaracak ne bir yardımcın bulunur, ne de bir koruyucun.
Ra’d Suresi: 37
HADİS:
Rabbinden dünyada ve ahirette sana sıhhat ve afiyet vermesini dile. Dünyada ve ahirette sana afiyet verildiğinde sen kurtuldun demektir.
Camiü’s-Sağir, No: 2346
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