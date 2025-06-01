Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Eğer sana ilim eriştikten sonra onların heveslerine uyacak olursan, Allah’ın azâbından seni kurtaracak ne bir yardımcın bulunur, ne de bir koruyucun.

Ra’d Suresi: 37

HADİS:

Rabbinden dünyada ve ahirette sana sıhhat ve afiyet vermesini dile. Dünyada ve ahirette sana afiyet verildiğinde sen kurtuldun demektir.

Camiü’s-Sağir, No: 2346