Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler, dağlardan sizin için sığınaklar, sizi sıcak ve soğuktan koruyacak elbiseler, harbin şiddetinden sizi koruyacak zırhlar verdi. Nahl Suresi: 81 HADİS: Sonradan özür dileyeceğin şeyi yapmaktan sakın. Camiü’s-Sağir, No: 2666

Okunma Sayısı: 212

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.