Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İbrahim, (babasına) “Sana selâm olsun” dedi, “Rabbimden senin için af dileyeceğim. Muhakkak ki O bana karşı çok lütufkârdır.”

Meryem Sûresi: 47

HADİS:

Duaların en hayırlısı Arefe gününde yapılandır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz de şudur: “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Camiü’s-Sağir, No: 2095