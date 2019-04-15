Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانلى فضيلت، مدارِ تحكّم اولماديغى گبى،سببِ إستبداد ده اولاماز. Nurdan Katreler İmanlı fazilet, medar-ı tahakküm olmadığı gibi, sebeb-i istibdat da olamaz. Lem'alar, s. 288

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