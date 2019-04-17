Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر متكبّرلره قارشى تواضع، تذلّلظن ايديلديگندن، تواضع ايتمه‌مك گركدر. Nurdan Katreler Mütekebbirlere karşı tevazu, tezellül zannedildiğinden, tevazu etmemek gerektir. Lem'alar, s. 291

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