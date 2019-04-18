Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالۀِ نورڭ مسلگى، نزيهانهو نازكانه و قَولِ ليّندر. Nurdan Katreler Risale-i Nur’un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir. Lem'alar, s. 294

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