22 Nisan 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
طبيعت أحكامدر، حاكم اولاماز. بر شريعتِفطريهدر، شارع اولاماز. مخلوق بر پردۀِعزّتدر، خالق اولاماز.
Nurdan Katreler
Tabiat ahkâmdır, hâkim olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şâri' olamaz. Mahlûk bir perde-i izzettir, hâlık olamaz.
Lem'alar, s. 305
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