Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبادتى و نمازى ترك ايدن آدم، سلطانِ أزل وأبدڭ رعيتى حكمنده اولان موجوداتڭ حقوقنهأهمّيتلى بر تجاوز و معنوى بر ظلم ايدر. Nurdan Katreler İbadeti ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel veEbed’in raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevî bir zulüm eder. Lem'alar, s. 309

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