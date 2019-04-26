26 Nisan 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
عبادتى و نمازى ترك ايدن آدم، سلطانِ أزل وأبدڭ رعيتى حكمنده اولان موجوداتڭ حقوقنهأهمّيتلى بر تجاوز و معنوى بر ظلم ايدر.
Nurdan Katreler
İbadeti ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel veEbed’in raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevî bir zulüm eder.
Lem'alar, s. 309
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