Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، كائناتڭ منتظم بر خلاصه‌سى،ميوه‌سى و كوچك بر فهرسته‌سى و ليسته‌سيدر Nurdan Katreler İnsan, kâinatın muntazam bir hülâsası, meyvesi ve küçük bir fihristesi ve listesidir. Lem'alar, s. 312

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