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3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Nurdan Katreler

03 Mayıs 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

إنسان، كائناتڭ منتظم بر خلاصه‌سى،ميوه‌سى و كوچك بر فهرسته‌سى و ليسته‌سيدر

Nurdan Katreler

İnsan, kâinatın muntazam bir hülâsası, meyvesi ve küçük bir fihristesi ve listesidir.

Lem'alar, s. 312

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