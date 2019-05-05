Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره تستّر، قادينلر ايچون فطريدر و .فطرتلرى إقتضا ايدييور Nurdan Katreler Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor. Lem'alar, s. 315

Okunma Sayısı: 97

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.