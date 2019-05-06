Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ناصلكه كفر، موجوداته قارشى برتحقيردر؛ تركِ عبادت دخى، كائناتڭكمالاتنى بر إنكاردر. Nurdan Katreler Nasıl ki küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; terk-i ibadet dahi, kâinatın kemalâtını bir inkârdır. Lem'alar, s. 310

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