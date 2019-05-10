Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مسلگمز خليليه اولديغى ايچون، مشربمز خلّتدر. خلّتايسه، أڭ ياقين دوست و أڭ فداكار آرقداش و أڭ گوزل تقديرايديجى يولداش و أڭ جوانمرد قارداش اولمق إقتضا ايدر. Nurdan Katreler Mesleğimiz haliliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Lem'alar, s. 278

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