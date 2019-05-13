Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ أڭ برنجى استادى وتأثيرلى معلّمى، اونڭ والده‌سيدر. Nurdan Katreler İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun vâlidesidir. Lem'alar, s. 321

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