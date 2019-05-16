Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ويل او زوج و زوجه‌يه كه، بربرينى آتشهآتمقده يارديم ايدر. يعنى، مدنيتفانتازيه‌لرينه بربرينى تشويق ايدر. Nurdan Katreler Veyl o zevc ve zevceye ki, birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani, medeniyet fanteziyelerine birbirini teşvik eder. Lem'alar, s. 323

Okunma Sayısı: 309

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.