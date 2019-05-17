Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عائله حياتنڭ و دنيوى و اُخروى سعادتنڭو قادينلرده علوى سجيه‌لرڭ إنكشافنڭ سببى،يالڭز دائرۀِ شريعتده‌كى آدابِ إسلاميتله اولابيلير. Nurdan Katreler Aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i Şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir. Lem'alar, s. 323

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