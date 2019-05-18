Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قادينلر قهرمانلقده، إخلاصده، شفقت إعتباريلهأرككلره بڭزه‌مدكلرى گبى، أرككلر ده اوقهرمانلقده اونلره يتيشه‌مييورلر. Nurdan Katreler Kadınlar kahramanlıkta, ihlâsta, şefkat itibarıyla erkeklere benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar. Lem'alar, s. 324

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