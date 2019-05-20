Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قطعيًا بيليڭز كه، دائرۀِ مشروعه‌نڭخارجنده‌كى ذوقلرده، لذّتلرده، اون درجهاونلردن زياده ألملر و زحمتلر بولونور. Nurdan Katreler Kat’iyen biliniz ki, daire-i meşruanın haricindeki zevklerde, lezzetlerde, on derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunur. Lem'alar, s. 325

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