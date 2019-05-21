Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سزڭ، خانه‌ڭزده‌كى معصوم أولادلريڭزلهمعصومانه صحبت، يوزر سينه‌مادنداها زياده ذوقليدر. Nurdan Katreler Sizin, hanenizdeki masum evlâtlarınızla masumâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Lem'alar, s. 325

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