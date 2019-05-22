Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قطعيًا بيليڭز كه، بو حياتِ دنيويه‌ده حقيقىلذّت ايمان دائره‌سنده‌در و ايمانده‌در. و أعمالِصالحه‌نڭ هر بريسنده بر معنوى لذّت وار. Nurdan Katreler Kat’iyen biliniz ki, bu hayat-ı dünyeviyede hakikî lezzet iman dairesindedir ve imandadır. Ve a’mâl-i salihanın her birisinde bir manevî lezzet var. Lem'alar, s. 325

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