Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ضلالت و سفاهتده، بو دنياده دخى غايت آجىو چركين ألملر بولونديغنى رسالۀِ نوريوزر قطعى دليللرله إثبات ايتمشدر. Nurdan Katreler Dalâlet ve sefahette, bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer kat’î delillerle ispat etmiştir. Lem'alar, s. 325

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