24 Mayıs 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
ايمانده بر جنّت چكردگى و ضلالتده و سفاهتدهبر جهنّم چكردگى بولونديغنى، بن كندم چوقتجربهلرله و حادثهلرله عين اليقين گورمشم.
Nurdan Katreler
İmanda bir Cennet çekirdeği ve dalâlette ve sefahettebir Cehennem çekirdeği bulunduğunu, ben kendim çok tecrübelerle ve hâdiselerle ayne'l-yakîn görmüşüm.
Lem'alar, s. 325
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