Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانده بر جنّت چكردگى و ضلالتده و سفاهتدهبر جهنّم چكردگى بولونديغنى، بن كندم چوقتجربه‌لرله و حادثه‌لرله عين اليقين گورمشم. Nurdan Katreler İmanda bir Cennet çekirdeği ve dalâlette ve sefahettebir Cehennem çekirdeği bulunduğunu, ben kendim çok tecrübelerle ve hâdiselerle ayne'l-yakîn görmüşüm. Lem'alar, s. 325

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