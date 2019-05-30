Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خسته‌لق هيچ آلداتماز بر ناصح و ايقاظ ايديجى بر مرشددر.اوندن شكوا دگل، بلكه بو جهتده اوڭا تشكّر ايتمك،أگر فضله آغير گلسه صبر ايسته‌مك گركدر. Nurdan Katreler Hastalık hiç aldatmaz bir nâsih ve ikaz edici bir mürşiddir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Lem'alar, s. 328

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