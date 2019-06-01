Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مصيبتلر بر قسم أسماسنڭ أحكامنى گوستردكلرىايچون اونلرده حكمتدن لمعه‌لر و رحمتدن شعاعلرو او شعاعات ايچنده چوق گوزللكلر بولونويور. Nurdan Katreler Musibetler bir kısım esmasının ahkâmını gösterdikleri için onlarda hikmetten lem’alar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Lem'alar, s. 328

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