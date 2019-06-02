Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أگر پرده آچيلسه، توحّش و نفرت ايتديگڭخسته‌لق پرده‌سى آرقه‌سنده سَويملى، گوزلمعنالرى بولورسڭ. Nurdan Katreler Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun. Lem'alar, s. 328

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