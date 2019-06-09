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9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Nurdan Katreler

09 Haziran 2019, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

أجل مقدّردر، تغيّر ايتمز. چوق آغير خسته‌لرڭباشنده آغلايانلر و صحّتلرى يرنده اولانلرئولمشلر، او آغير خسته‌لر شفا بولوب ياشامشلر.

Nurdan Katreler

Ecel mukadderdir, tagayyür etmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlarölmüşler, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar.

Lem'alar, s. 332

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