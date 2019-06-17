Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خسته‌لق بعضلره أهمّيتلى بر دفينه‌در، غايتقيمتدار بر هديۀِ إلٰهيه‌در. هر خسته، كندىخسته‌لغنى او نوعدن تصوّر ايده‌بيلير. Nurdan Katreler Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymettar bir hediye-i İlâhiyedir. Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Lem'alar, s.334

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