18 Haziran 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
خستهلق دعانڭ وقتيدر؛ شفا دعانڭ نتيجهسى دگل. بلكه جنابِ حكيمِ رحيم شفا ويرسه، فضلندن وير
Nurdan Katreler
Hastalık duanın vaktidir; şifa duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, fazlından verir.
Lem'alar, s. 338
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