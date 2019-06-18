Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خسته‌لق دعانڭ وقتيدر؛ شفا دعانڭ نتيجه‌سى دگل. بلكه جنابِ حكيمِ رحيم شفا ويرسه، فضلندن وير Nurdan Katreler Hastalık duanın vaktidir; şifa duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, fazlından verir. Lem'alar, s. 338

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