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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Nurdan Katreler

26 Haziran 2019, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

صانعِ حكيمڭ آيرى آيرى إسملرينڭ نقشلرينى گوسترمك گبى چوق وظيفه‌لر ايچون او خسته‌لق سنڭ وجوديڭه مسافر اولارق گوندريلمشدر.

Nurdan Katreler

Sâni-i Hakîm’in ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir.

Lem'alar, s.341

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