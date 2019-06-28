Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تداوى ايچون علاجلرى آلمق، إستعمال ايتمك مشروعدر؛ فقط تأثيرى و شفايى جنابِ حقدن بيلمك گركدر. درمانى او ويرديگى گبى، شفايى ده او ويرييور. Nurdan Katreler Tedavi için ilâçları almak, istimal etmek meşrudur; fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak’tan bilmek gerektir. Dermanı O verdiği gibi, şifayı da O veriyor. Lem'alar, s.341

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