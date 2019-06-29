29 Haziran 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
وهمى خستهلغڭ أڭ مؤثّر علاجى، أهمّيت ويرمهمكدر. أهمّيت ويردكجه او بيور، شيشر. أهمّيت ويرمزسه كوچولور، طاغيلير.
Nurdan Katreler
Vehmî hastalığın en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır.
Lem'alar, s.341
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