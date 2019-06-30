Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أى خسته قارداشلر! سز غايت نافع و هر درده دواء و حقيقى، لذّتلى، قدسى بر ترياق ايسترسه‌ڭز، ايمانڭزى إنكشاف ايتديريڭز Nurdan Katreler Ey hasta kardeşler! Siz gayet nâfi' ve her derde deva ve hakikî, lezzetli, kudsî bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Lem'alar, s. 344

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